ووفق ما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست"، فإن الدبابة "كوجل بانزر" صنعت في ألمانيا وتم شحنها في مرحلة ما إلى الصين، قبل أن يستولي الجيش الروسي في عام 1945 على نموذجها الأولي الوحيد.

وتتميز الدبابة بشكلها الكروي ويبلغ قطرها 1.5 مترا، لها عجلة واحدة وتتسع لشخص واحد، وقد تم طلاؤها بـ5 مليمترات من الفولاذ.

ويمكن للسائق النظر إلى ساحة المعركة من خلال شق ضيق وإطلاق مدفع رشاش واحد من خلال فتحة توجد تحت شق الرؤية.

وكان خبراء قالوا إنه من غير المرجح أن تفوز الدبابة، التي تزن 1.8 طنا، بأي معركة أو سباقات، حيث أنها تتدحرج بسرعة 5 أميال (8 كم) في الساعة.

يشار إلى أنه لا يوجد أي دليل تاريخي يشير إلى أن هذه الدبابة الكروية قد استخدمت في معارك أو أعمال قتالية.

ويجري حاليا عرض "كوجل بانزر" في متحف يتواجد خارج موسكو، بعد أن تم تجريدها من كل مكوناته الداخلية، ويطلق عليها اسم "العنصر رقم 37".