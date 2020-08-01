وأضاف ترامب للصحفيين وهو يتأهب لمغادرة البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا "ننظر في أمر تيك توك. ربما نحظر التطبيق وربما نقوم ببعض الأمور الأخرى"، وفق ما نقلت "رويترز".

وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجهز لاتخاذ إجراء ضد تيك توك، وسط مخاوف بشأن تأمين البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق الشهير.

وقبل أيام طالب عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري إدارة ترامب بتقييم احتمال تدخل تطبيق "تيك توك" في الانتخابات الأميركية.

واستشهد ماركو روبيو وتوم كوتون ومشرعون آخرون، في رسالة إلى عدد من الأجهزة الأمنية، بمزاعم الرقابة التي يفرضها "تيك توك" على المحتوى الحساس، بالإضافة إلى محاولات مزعومة من بكين للتلاعب بالمناقشات السياسية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أعضاء الكونغرس في الرسالة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "نشعر بقلق بالغ من أن الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن يستخدم سيطرته على تيك توك لتشويه المحادثات السياسية أو التلاعب بها لزرع الخلاف بين الأميركيين وتحقيق النتائج السياسية التي يحبذها".

وفي المقابل، قال متحدث باسم الشركة إن "تيك توك"، رغم أنه ليس "مناسبا" للأخبار السياسية "كان يستثمر بكل فاعلية لحماية تطبيقنا" ويستفيد من تجارب أقرانه خلال الانتخابات الأخيرة، حسبما نقلت "رويترز".