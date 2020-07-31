وقال البيان إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل، وفق "فرانس برس".

وكانت بريطانيا وقعت قبل يومين اتفاقية مع الشركة الفرنسية لحجز 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا.

ويجري حاليا تطوير أكثر من 150 لقاحا في العالم لمواجهة كورونا، لكن لم يحصل أي لقاح في العالم على الموافقة حتى الآن لاستخدامه في الوقاية من الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب الملايين.

وقالت شركة "سانوفي" إنها تتوقع الحصول على الموافقة الدولية على لقاحها الذي تطوره في النصف الأول من العام المقبل.

ووعدت الشركة التي أصبحت في صدارة مطوري اللقاحات، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو مليار جرعة سنويا.