وقال المرصد الأوروبي، ومقره ألمانيا، إن هذا الجرم السماوي يشبه الفراشة بسبب تماثله مع شكلها وألوانها.

وأوضح أن "فراشة الفضاء" عبارة عن جسم غازي، وتعرف علميا باسم"أن جي سي 2899".

والفراشة ليست صغيرة، كما تبدو من صور التلسكوب، إذ إنها ضخمة للغاية فالمسافة بين مركزها وأطرافها نحو سنتين ضوئيتين.

وتتوهج الفراشة بشكل كبير أمام نجوم درب التبانة، وتبلغ درجة حرارها، حسب المرصد الأوروبي، 10 آلاف درجة مئوية.

وترجع درجات الحرارة العالية في هذا الجرم السماوي إلى كمية الإشعاع الضخمة التي تصل إليه من النجم السديم الأم في المنطقة.

ويقول المرصد الأوروبي أن هذه الإشعاعات تؤدي أيضا إلى إصباغ ألوان عديدة على فراشة الفضاء.

ويقع الجرم السماوي بين 3000- 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديدا بين نجمين مركزيين،وقد لعب الاثنان دورا في إعطاء شكله الحالي الذي يتماثل مع الفراشة.