ونشرت وزارة الصحة المصرية فيديو على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، ويظهر إضاءة معالم مصرية عدة باللون الأخضر احتفالا بخلو مصر من فيروس "سي"، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وبرج القاهرة ومجمع التحرير والدير البحري بالأقصر ومحور روض الفرج.

وكتبت الوزارة تعليقا على الفيديو: "أثبتنا أن المسح المجتمعي للفيروسات الكبدية ليس مستحيلا".

وأضافت: "تم الكشف والاطمئنان على 60 مليون مصري من فيروس سي، في 7 أشهر فقط، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة".

وأوضحت: "أصبحت مصر أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي".

إشادة عالمية

من جانبه، أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالمبادرة باعتبارها أكبر مسح في تاريخ الإنسانية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان.

وقال غيبريسوس: "مصر أفضل مثال لمواجهة الالتهاب الكبدي في القارة الأفريقية".

يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت في أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2019، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتضمنت المبادرة المسح الشامل لجميع المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 18 عاما، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.