ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن أعلى درجة حرارة سجلت حتى الآن هذا الشهر هي 28.5 درجة مئوية بالقرب من مطار هيثرو في العاصمة لنندن.

كما أظهرت أرقام الأرصاد الجوية لشهر يوليو أن المملكة المتحدة شهدت بالفعل أكثر من 100 بالمئة في متوسط هطول الأمطار الشهري، كما شهدت ثلثي إجمالي سطوع الشمس المتوقعة لهذا الشهر- بما مجموعه 113.4 ساعة.

ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى الثلاثينات بحلول نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته الأرصاد الجوية، لكن من غير المتوقع أن ترتفع عن معدل درجات الحرارة الشهري.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية: "إننا نتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 33 درجة، وهو أسخن يوم في العام، على الرغم من تسجيل بالرغم من تسجيل الحرارة لـ 33.4 مئوية في يونيو ".

وأضاف: "لم نر بلوغ درجة حرارة في أي مكان في المملكة المتحدة فوق 30 حتى الآن- وهذا أمر غير عادي تماما في شهر يوليو".

ومن المتوقع أن تشهد أماكن مثل مدينة ريدينغ ونورثامبتون وكامبريدج أعلى ارتفاع في درجات الحرارة، مع احتمال أن تبلغ درجات الحرارة الـ30 درجة مئوية في المناطق الشمالية في إنجلترا حتى الحدود الاسكتلندية.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يقول مكتب الأرصاد الجوية إن "موجة الحر" لن تطول لأكثر من ثلاثة أيام.