وهنأ المركز الطالبتان فايديهي فيكاريا سانجايباي وزميلتها راديكال لاكاني برافولباي، البالغتان من العمر 14 عاما، على إنجازهما المثير باكتشاف كويكب يقترب من كوكب الأرض.

وشاركت طالبتا الصف العاشر، في حملة البحث عن الكويكبات في جميع أنحاء الهند، لمدة شهرين، برعاية المعهد التعليمي الهندي، وبالتعاون مع المعهد الدولي للبحث الفلكي، وهي مجموعة من العلماء المنتمين إلى وكالة ناسا.

وتوصلت التلميدتان لهذا الاكتشاف من خلال فحص الصور من التلسكوب المتقدم "بان ستارز" في جزيرة هاواي الأميركية، والذي يحتوي على كاميرات عالية الجودة، ومجال رؤية أعلى من أي مكان في العالم، وفقا لموقع "فايس نيوز".

ويقع الكويكب حاليا بالقرب من المريخ، ومن المتوقع أن يعبر مداره الأرض في حوالي مليون سنة.

وقالت سانجايباي إنها تريد أن تصبح رائدة فضاء في المستقبل، بينما تفضل برافولباي التركيز على دراستها في الوقت الحالي، مشيرة "ليس لدي حتى تلفزيون في المنزل، حتى أتمكن من التركيز على دراستي".

وكانت الهند، وهي دولة معروفة بمناصرة ابتكارات الفضاء منخفضة التكلفة، قد أعلنت في وقت سابق أن تلميذين من نيو دلهي نجحا أيضا باكتشاف كويكبين.