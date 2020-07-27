وأضاف الملجس أن العاملين في الطواقم الطبية لا يحصلون على ما يكفي من الحماية من المرض في وظائفهم التي تضعهم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

واستشهد المجلس بأرقام من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن ما يتجاوز 16 مليونا حول العالم.

وقال نحو 1.5 مليون من العاملين في قطاع الرعاية الصحية أصيبوا بالمرض.

وقال هوارد كاتون الرئيس التنفيذي للمجلس الذي مقره جنيف لوكالة "رويترز": "ما زلنا نتلقى تقارير عن طواقم تمريض ورعاية صحية ليس لديهم ما يكفي من معدات وأدوات الوقاية الشخصية ولا تتاح لهم الفحوص ويعملون في ظل توتر وضغوط لا تصدق".

وأضاف "بصراحة.. تقاعست حكومات كثيرة عن إعطاء أولوية لطواقم التمريض والرعاية الصحية".

وتابع:" ولذلك نقول عندما يتعلق الأمر باللقاح فليس هناك أعذار. نحذر الحكومات من الآن بأن عليها وضع طواقم التمريض والرعاية الصحية على رأس القائمة لتلقي اللقاح عندما يصبح متاحا".

وعن الشكر الذي تلقاه العاملون في الرعاية الصحية، قال المسؤول: "بصراحة.. اكتفى الممرضون والممرضات من التصفيقوالإشادة. ويقولون نريد أفعالا".