وأضافت الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن التمويل الإضافي سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية، بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل.

وكانت مودرنا حصلت في أبريل على 483 مليون دولار من الهيئة التابعة للحكومة الأميركية، والتي تطور تكنولوجيا مكافحة الأمراض وذلك عندما كان اللقاح في مرحلة تجارب مبكرة أجرتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين بالشركة ستيفان بانسل "بعد أن شجعتنا بيانات المرحلة الأولى نعتقد أن لقاح شركتنا قد يساعد في التعامل مع جائحة كوفيد-19، ويمنع وقوع جوائح أخرى في المستقبل".