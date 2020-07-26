وأوضحت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدة أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات "قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام".

كما أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم، في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية، لتعزيز الصحة ورفع المناعة، مما يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.

وأوضحت أن ذلك يساعد على تحفيز وتقوية جهاز المناعة، ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض، ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.

مصادر الفيتامينات في الغذاء

وفيما يتعلق بالمصادر الغذائية للفيتامينات، قالت وزارة الصحة إنه يجب الحرص على تناول البروتين في الوجبة الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.

ويمكن أيضا تناول البروتين من المصادر النباتية مثل الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا الجافة، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول الحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك.

وتابعت أنه يجب الاهتمام أيضا بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن مع الوجبة الغذائية، حيث إن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين اللازم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

كما لفتت إلى تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المشبعة وغير المصنعة، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمصنعة الموجودة في اللحوم الدهنية بنسبة كبيرة والأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات السريعة المقلية، لأنها ضارة بالصحة وتسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.

وأشار ت وزارة الصحة في مصر، إلى أهمية الحرص على تناول السوائل بكثرة خاصة الماء، وذلك من خلال 8-10 أكواب يوميا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة ومقاومة الأمراض، كما يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

ومن الأغذية الغنية بـفيتامين "سي"، البرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكولي والسبانخ، كما أن الأغذية الغنية بـفيتامين "أ" تشمل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ .

وأضافت أن الحصول على فيتامين "د" يتمثل في التعرض لأشعة الشمس يوميا من 10-15 دقيقة، حيث يساعد ذلك علي تكوين الفيتامين في الجسم، مما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

وتابعت أن الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في اللحوم الحمراء (ولكن بكميات قليلة) والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

في المقابل، حذرت وزارة الصحة المصرية من الإفراط في تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أو المعلبة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، وذلك للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأكد أيضا على أهمية تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 غرامات (حوالي ملعقة واحدة صغيرة) يوميا، لأن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.