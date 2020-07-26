وكانت بريطانيا قالت، الخميس، إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي، تضمنت إطلاق مقذوف "له خصائص السلاح".

وأضاف الوزير في مقال بصحيفة "صنداي تليغراف" أن الصين تشكل تهديدا أيضا لبلاده مشيرا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء، وفق ما نقلت "رويترز".

وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة إثر قرار لندن فرض عقوبات جديدة على موسكو، بتهمة السعي للتدخل في الانتخابات التي جرت العام الماضي، ومحاولة التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح.

كما أعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق معاهدة لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.