وقالت وزارة الصحة المصرية في منشورها إنه قبل ارتداء الكمامة القماشية لأول مرة يجب غسلها في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ونصحت الوزارة تجفيف الكمامة تحت أشعة الشمس عقب غسلها، ومن ثم القيام بكيها.

وكان المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية منه، قد أصدر في مايو الماضي، توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد المركز الأميركي على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض، مع ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأميركي من استخدام 4 فئات لـ"كمامة القماش"، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

من جانبه، يشير مركز السيطرة على الأمراض في بريطانيا إلى أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.

وأكد على ضرورة تنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من عدم وجود فجوات بينها وبين الوجه.

ويجب أيضا تجنب لمس الكمامة أثناء استخدامها، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدالها عندما تكون رطبة.