وذكرت هيئة الصحة العامة أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد-19 بنسبة 40 في المئة، بينما زادت النسبة إلى 90 في المئة بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم عن 30 على أنهم مصابون بالسمنة، وبحسب هيئة الصحة العامة فإن 63 في المئة تقريبا من البالغين في إنجلترا يعانون من زيادة في الوزن أو من السمنة.

وتعليقا على النتيجة التي توصلت إليها هيئة الصحة العامة، قالت كبيرة خبراء التغذية بالهيئة، أليسون تدستون: "الدليل الحالي يبيّن بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد-19 أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال الجمعة، إنه يجب على الناس إنقاص وزنهم، وأشارت تقارير إلى احتمال فرض قيود هذا الأسبوع على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية ببريطانيا.

واعتبرت أستاذة الأنظمة الغذائية وصحة السكان في جامعة أكسفورد، سوزان جيب، أنه من المهم "إقرار جونسون بمدى أزمة الصحة العامة التي تواجهها بريطانيا فيما يتعلق بمسألة السمنة".

وقالت جيب التي راجعت تقرير هيئة الصحة العامة للصحفيين: "لقد برز هذا الأمر بسبب كوفيد-19. هذه مسألة نعرفها منذ فترة لكنها لم تصل قط إلى صدارة قائمة أولويات عمل الحكومة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بمعالجة مشكلة السمنة، وتخلص هو نفسه من بعض الكيلوغرامات منذ أن دخل العناية المركزة إثر إصابته بكوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.