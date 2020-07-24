وأظهرت بيانات جديدة نشرها مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا أنه في الأسبوع الذي ينتهي في 14 يوليو فحسب، الذي سجلت عنده أحدث الإحصائيات المتاحة، كانت هناك زيادة بقدر 5022 في الوفيات الطبيعية، أي ما يزيد على المعدل الطبيعي بواقع النصف تقريبا.

وجنوب أفريقيا، أكبر الدول الصناعية في القارة السمراء، هي الآن في القلب من وباء فيروس كورونا الجامح، حيث تتجاوز حالات الإصابة 10 آلاف حالة كل يوم، ويقترب إجمالي الإصابات الحالي من نحو 400 ألف.

إلا أن حصيلة الوفيات المسجلة لديها منخفضة، حيث يبلغ إجماليها 5940 حالة وفاة أو أقل من 1.5 بالمئة من إجمالي الإصابات.

وقالت كبيرة المتخصصين في مجلس الأبحاث الذي تموله الحكومة، ديبي برادشو، إن الأرقام كشفت عن "تناقض كبير" بين عدد الوفيات المؤكدة بمرض كوفيد-19 وارتفاع معدل الوفيات الطبيعية.

أما ريتشارد ليسيلز، خبير الأمراض المعدية، فقال إن الأرقام لا تعتبر مفاجئة، لأنه يمكن رصد نمط تزايد الأعداد نفسه في دول أخرى.

وقال إنه يمكن أن تعكس هذه الأرقام جزئيا تأثيرات أخرى على النظام الصحي، وأضاف أن "من ذلك أنه إذا أصبت بسكتة دماغية وأنا في المنزل وقررت عائلتي عدم اصطحابي إلى المستشفى لما لذلك من مخاطر (ارتفاع احتمالية انتقال العدوى بفيروس كورونا) ثم توفيت وأنا في المنزل".

ونفذ رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، عملية عزل عام صارمة في نهاية مارس، حيث أغلق المتاجر وأمر الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع، وذلك عندما سجلت جنوب أفريقيا 400 حالة فقط.

إلا أن الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة في هذا البلد، الذي عانى بالفعل منهما قبل الجائحة دفع الحكومة لرفع القيود قبل بلوغ ذروة التفشي.

ورصدت بيانات المجلس 17090 حالة وفاة إضافية، من بينهم 11175 شخصا تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وهي مؤشر على الوفيات التي يتسبب فيها مرض كوفيد-19 الذي تنتشر وفياته بشكل أكبر بين كبار السن.