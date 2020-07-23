ووجدت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة كلاركسون، ونشرت في دورية "نيوترينتس"، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين الطبيعي مثل القهوة، تقدم تأثيرا أكثر ثباتا ودواما فيما يتعلق بالإدراك والحالات المزاجية، مقارنة بالكافيين الاصطناعي.

وقال علي بولاني أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة كلاركسون: "أردنا استكشاف ما إذا كان هناك اختلاف في كيفية تأثير الكافيين الطبيعي على الوظائف الإدراكية والمزاج، إلى جانب الوظائف الفسيولوجية (معدل ضربات القلب وضغط الدم)، مقارنة بالكافيين الاصطناعي".

وأوضح أن الكافيين الاصطناعي هو ذلك الموجود في معظم مشروبات الطاقة، بينما الكافيين الطبيعي هو ما تجده في القهوة.

ووجد الباحثون في الدراسة، أن كلا من الكافيين الطبيعي والاصطناعي حسنا الإدراك والحالات المزاجية.

إلا أن الكافيين الاصطناعي ارتفع تأثيره في الجسم بسرعة بعد 30 دقيقة من شربه، قبل أن يتباطأ ويقل مفعوله خلال 60 إلى 90 دقيقة، فيما شهد الكافيين الطبيعي "ارتفاعا وتحسنا تدريجيا في الأداء" استمر لفترة أطول.