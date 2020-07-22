وصرح لو مير لراديو "فرانس إنفو" أنه لا يوجد حظر شامل لهواوي في فرنسا، ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة.

وقال" لن نحظر استثمار هواوي في (شبكة) الجيل الخامس، سوف نحمي مصالح أمننا الوطني".

وقبل أيام أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقرار بريطانيا استبعاد هواوي من إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة.

ووصف مستشار الآمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الخطوة البريطانية بأنها تعكس تفاهما دوليا تجاه شركة هواوي و"آخرين" يشكلون تهديدا للأمن القومي.

وكانت الحكومة البريطانية استبعدت شركة الاتصالات الصينية عن استخدام معدات هواوي بسبب "المخاوف الأمنية".

وفي المقابل، دعت هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها معتبرة أن الإجراء "محبِط" و"مسيس".

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية في بريطانيا إد بروستير: "لسوء الحظ فإن مستقبلنا في بريطانيا بات مسيساً، الأمر متعلق بالسياسة التجارية الأميركية وليس الأمن".