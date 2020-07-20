وقال فيرتس في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" من مدينة هيوستن الأميركية، إن المسبار سيجمع الكثير من المعلومات الأساسية عن المريخ.

وأضاف "إطلاق مسبار الأمل مهم للغاية، لأنه سيعمل على استكشاف الكوكب الأحمر، وبحثِ حالة الطقس في غلافه الجوي، وتحولاتها على مدى مليارات الأعوام".

وأوضح "سيساعدنا هذا المسبار على جمع ومراكمة المعلومات والمعارف، بشأن بعضِ خصائص الماء والهواء، والعديد من المعطيات في المجال الكيميائي".

وتابع: "هذا مهم جدا على الصعيد العلمي، وله أهمية خاصة على مستوى الطموح في العالم العربي بقيادة دولة الإمارات، فهذه أول مهمة فضائية عربية بهذا الشكل".

مهمة "مسبار الأمل"

وسيحمل "مسبار الأمل" أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.

ويتلخص هدف هذه المهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله، وسيتم توفير البيانات التي سيجمعها "مسبار الأمل" للمراكز العلمية والبحثية في العالم، لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين منها، ودراسة التغيّرات المناخية وعلاقتها بتآكل سطح المريخ الذي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت قد أعلنت عن المشروع في يوليو 2014، تعد واحدة من بين 9 دول فقط تعمل على استكشاف كوكب المريخ.