والتقطت صور للسحابة الهائلة من الحشرات بواسطة رادار الطقس التابع لمكتب الأرصاد الجوية فوق كينت وساسكس، على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية أن أسراب النمل الطائر تتحرك في محيط عرضه 50 ميلًا، وبدأ يشق طريقه فوق المملكة المتحدة، ويسير في ما يشبه السحابة الضخمة جدا، لدرجة أنه تم رصده من الفضاء.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن أسرابًا أصغر يمكن رؤيتها فوق العاصمة لندن. وقد تم نشر مقطع فيديو بواسطة مكتب الأرصاد الجوية، إلى جانب تغريدة تقول: "إنها لا تمطر في لندن أو كينت أو ساسكس، لكن رادارنا يقول عكس ذلك.. الرادار يلتقط في الواقع سربًا من النمل في جميع الأنحاء جنوب شرقي" البلاد.

وجاء في التغريدة أنه "خلال الصيف، يمكن للنمل أن يصعد إلى السماء بشكل جماعي، عادة في الأيام الدافئة والرطبة والتي تتزامن مع هبوب الرياح في ما يعرف بيوم الطيران".

وتوقع متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية أن يكون هناك "الآلاف" من النمل داخل السرب. وقال: "ليس من غير المألوف أن يتم التقاط صور لأسراب أكبر". وأضاف: "حدث شيء مماثل قبل عام تقريبًا في يوم النمل الطائر".

وتظهر أسراب كبيرة من الحشرات، في ما يُعرف على نطاق واسع باسم "يوم النمل الطائر"، عندما يغادر الذكور والملكات الجديدة العش للتزاوج، مع قيام العديد من مستعمرات النمل بذلك في نفس اليوم.

وتشير الجمعية الملكية لعلم الأحياء إلى أن هذه الظاهرة لا تتكرر كثيرا على مدار العام، حيث يتم رصد النمل الطائر في ما يصل إلى 96 بالمئة من الأيام بين يونيو وسبتمبر من السنة.