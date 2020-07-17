وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "علما أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان".

وكان من المقرر أن ينطلق "مسبار الأمل" في رحلته من جزيرة تانيغاشيما اليابانية في 15 يوليو، لكنه تأجل بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في الجزيرة مركز إطلاق المسبار.

وأعلن عن موعد ثان هو، الجمعة، لكن الأحوال الجوية ظلت على حالها، مما أدى إلى تأجيل جديد.

وبإطلاق "مسبار الأمل"، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في مدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ويعد "مسبار الأمل" أول مسبار يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.

وسيجتاز المسبار مسافة 493 مليون كيلومتر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية، ويحدد موقعه واتجاهاته عبر جهاز تعقب النجوم.

ويتولى قيادة التجهيزات والاختبارات فريق عمل "مسبار الأمل" المكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعلميين لـمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاما على إعلان الاتحاد عام 1971.