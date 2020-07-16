وأشارت جامعة "ستوني بروك" الأميركية في بيان، إلى أن التقديرات السابقة للعلماء فيما يتعلق بعمر الكون، لم تكن دقيقة، وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل دراسة صورة أقدم ضوء، ليؤكد الباحثون أن عمر الكون هو 13.8 مليار عام.

وبيّن العلماء أن الضوء الذي يعرف بـ"شفق الانفجار العظيم"، عبارة عن إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، ويعتبر دليلا على ولادة الكون بعد نشوئه بـ380 ألف عام، أي عندما انضمت البروتونات والإلكترونات لتشكيل الذرات الأولى.

وستساعد الصورة، التي تمثل أقدم ضوء بالكون، العلماء على فهم كيفية تشكله على نحو أفضل، وتشكّل الأرض وباقي الكواكب، حسبما نقلت صحيفة "يو إس أي توداي" عن الجامعة الأميركية.

ووفق عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة "ستوني بروك"، والمؤلفة المشاركة في البحث، نيليما سيغال، فإن رؤية الصورة الأولى للكون بصورته الأولية بعد إزالة أي مؤثرات مشوّشة، سيساعدنا على الاقتراب من معرفة "ولادة الكون".

وتتوافق المعلومات التي جمعها التلسكوب في "أتكاما" تشيلي مع ما توصل إليه قمر "بلانك" الاصطناعي من نتائج سابقا بخصوص عمر الضوء الأول.

وكانت تقديرات العلماء السابقة للكون تستند لحسابات معقدة تتعلق بأبعاد المجرات، والاعتماد عليها لتقدير عمر الكون.

جدير بالذكر أن تلسكوب "أتاكاما الكوني"، عبارة عن مشروع دولي علمي، يشارك فيه علماء وباحثون من 41 مؤسسة في 7 بلدان حول العالم.