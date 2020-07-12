وقال مدير برنامج تطوير اللقاح في جامعة شولالونغكورن التايلاندية، كيات روكسرانغثام، إنه يجري حاليا إنتاج 10 آلاف جرعة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تتم التجربة في يونيو، إلا أنه "لم يكن من السهل تجهيز كل شيء" بحلول ذلك الوقت.

وأضاف أن التجارب ستجرى على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وسيتلقى هؤلاء جرعات مختلفة من اللقاح.

في الوقت نفسه، لفت العالم التايلاندي إلى أنهم لن يقبلوا بمتطوعين، في بداية التجارب، قبل أخذ موافقة إدارة الغذاء والدواء في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون اللقاح جاهزا للاستخدام، عالميا، أواخر العام المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وجهزت شركة "بايونيت-آسيا" التايلاندية، معاملها لإنتاج اللقاح على مستوى واسع، في حال أثبتت التجارب نجاحها.

يذكر أن تايلاند سجلت، الأحد، 3217 حالة إصابة مؤكدة بالوباء.