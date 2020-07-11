وحذرت الشركة الأميركية في بيان لها مطلع في وقت سابق، من استخدام قطع بلاستيكية خاصة، تستخدم لتغطية الكاميرا على الحاسوب النقال، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تتسبب بكسر في الشاشة، في حال تم إغلاق الحاسوب وهي معلقة فيه.

ونقلت موقع "ذا فيرج"، عن الشركة قولها إن على المستخدمين أن يثقوا بمنتجات أبل، والتي تعطي المستخدم ضوء أخضر في حال تشغيل الكاميرا، وطالبتهم بعدم اتباع طرق أخرى لإغلاق الكاميرا.

ويتبع عدد كبير من المستخدمين في السنوات الأخيرة، طريقة وضع غطاء ورقي أو بلاستيكي على عدسة كاميرا الحاسوب الخاص، لمنع قراصة الإنترنيت من التجسس عليهم عبر الكاميرا.

وقالت شركة أبل: "الكاميرا في الحاسوب مصممة على أن لا تعمل أبدا من دون أن تطلق الضوء الأخضر المخصص لها".

وأشار تقرير للشركة إلى أن على المستخدم إزالة الغطاء الخاص بالكاميرا، عند إغلاق الحاسوب، إذا ما أصر على استخدامه.

ونصحت الشركة المستخدمين بعدم استخدام أي مادة أكثر سماكة من ورق الطباعة العادي، لتغطية الكاميرا، لا فتا إلى أن الشريط اللاصق قد يترك أثرا لا يزول من عدسة الكاميرا.

وانتشرت مخاوف في السنوات الأخيرة من القرصنة عبر الكاميرا الخاصة، وتسجيل فيديوهات للمستخدمين تستخدم ضدهم لأغراض ابتزاز أو ما شابه ذلك.