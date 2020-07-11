وأدى قرب المذنب "نيو وايز" من الشمس إلى احتراق الغبار والغاز المحيط بسطحه وظهور ذيل أكبر من الحطام، وهو في طريقه إلينا الآن، حيث سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض بعد أسبوعين.

كان تلسكوب ناسا "نيو وايز"، الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، قد اكتشف المذنب الجديد في مارس الماضي.

وقال العلماء المشاركون في المهمة إن عرض المذنب يبلغ نحو 5 كيلو مترات، ونواته مغطاة بمادة سخامية يعود تاريخها إلى أصل نظامنا الشمسي قبل 4.6 مليار سنة.

المذنب سيكون مرئيا حول العالم حتى منتصف اغسطس المقبل وعندما يعود أدراجه لخارج النظام الشمسي.

ورغم أنه سيتسنى رؤيته بالعين المجردة في السماء المظلمة دون تلوث بصري، فإن المشاهد سيكون بحاجة لنظارة معظمة ليرى ذيله الطويل، حسبما أفادت ناسا.

من جانبهم، تمكن رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية بالفعل من إلقاء نظرة سريعة عليه.

ونشر رائد الفضاء الأميركي، بوب بينيكين، صورة مذهلة للمذنب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الخميس، تظهر آسيا الوسطى في خلفية المشهد والمحطة الفضائية الدولة في المقدمة، وقال: "نجوم ومدن وسفن فضاء ومذنب".