وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن عددا ممن يشعرون بأعراض كورونا مثل السعال والحرارة والتعب، يشترون الدواء من الصيدلية، من دون وصفة طبية، حتى يخففوا آلامهم.

ونقلت "الخبر" عن جزائريين في ولاية الوادي، شرقي البلاد، أن بعض الأشخاص يشعرون بأعراض مثل فقدان حاستي الذوق والشم، كما يعانون حالات مرضية تتراوح بين الحادة والخفيفة، يرفضون إجراء فحوص طبية.

ويفضل هؤلاء أن يقصدوا الصيدليات ويطلبون بعض الأدوية التي يصفها الأطباء للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المرحلة الأولى.

وأوضح أحد الصيادلة، أن بعض الناس يخافون من دخول المستشفى والاضطرار إلى المكوث فيه عدة أيام، وبالتالي، فهم يفضلون تناول الدواء في بيوتهم.

في غضون ذلك، قال مدير الصحة في ولاية الوادي، عبد القادر العويني، إن الاستهتار بخطورة المرض زاد من تفشي الوباء، لاسيما في ظل اختلاط الناس داخل الأسواق والمحلات التجارية والمناسبات الاجتماعية مثل الجنائز أو الأعراس.

وأضاف أن هذا الإعراض عن إجراء الفحوص يعرقل عمل الهيئات الصحية، لأن الناس لا يأتون إلى المستشفى إلا حينما يصلون مرحلة متقدمة من المرض.

وأشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المنطقة تجاوز 50 حالة منذ ظهور الوباء في المنطقة، كما أن مستشفى "بن عمر الجيلالي" المخصص لعلاج كورونا تجاوز طاقته الاستيعابية.

وأردف أن هذا الأمر جعل السلطات تسخر فندقا لأجل استقبال 30 مريضا جديدا، فيما تمت الاستعانة بمبنى مدرسة ثانوية في وقت سابق.

وأكدت "الخبر"، نقلا عن مصدر طبي، وجود أكثر من 200 مصاب في حالة خطيرة بالمستشفى، بينما يجري منح الدواء للمصابين الذين لا يعانون أعراضا شديدة ثم يجري حثهم على الالتزام بالحجر المنزلي.