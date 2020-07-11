وبحسب المصدر، فإن أكثر من 300 مصنع في البلاد حصل على الرخصة لأجل إنتاج الكمامات المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الصناعة، أن طاقة الإنتاج وصلت إلى 10 ملايين وحدة في اليوم، بالنسبة للكمامات ذات الاستخدام الواحد، أما إنتاج الكمامات ذات الاستخدام المتعدد فبلغ 4 ملايين في اليوم.

وإلى جانب الشركات، يساهم السجناء في المغرب بدورهم في إنتاج كمامات الوجه. وتقول إدارة السجون في البلاد إن النزلاء ينتجون أكثر من 20 ألف كمامة في اليوم.

وبما أن الإنتاج المحلي من الكمامات صار يفوق حاجة البلاد الداخلية، يقوم المغرب بتصدير الكمامات إلى الخارج، في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وكانت وزارة الصناعة المغربية قد سمحت بتصدير الكمامات إلى الخارج، في 21 مايو الماضي، لكنها أكدت ضرورة توافر 15 مليون كمامة في المخزون الوطني، بشكل دائم.

وفي التاسع من يونيو الماضي، قالت الوزارة إن المغرب صدر أكثر من 18.5 مليون كمامة إلى 11 دولة؛ من بينها فرنسا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا والمكسيك وبلجيكا.

وتأثر اقتصاد المغرب بإجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، وفي وقت سابق، رجح تقرير اقتصادي أن ينكمش اقتصاد البلاد بـ5.2 في المئة خلال العام الجاري.