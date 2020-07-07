وانتشرت ثقافة الأغذية النيئة في الآونة الأخيرة، وتخصصت الكثير من المطاعم في هذا النوع من الطعام، وذلك في ظل انتشار حمية الطعام النيء، أو ما يعرف بـ"الغذاء الخام"، وهي ممارسة غذائية تتضمن تناول أغذية دون طهيها جيدا.

وأثبتت دراسة حديثة، أن التسمم الغذائي هو أحد مخاطر تناول الطعام النيء، إذ زاد التهاب المعدة والأمعاء بين مستهلكي المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة.

وتحذر الدراسة من تناول أطعمة تقليدية اعتاد الناس على أكلها بشكل كبير، في حال لم تطبخ جيدا، مثل اللحوم والأسماك على اختلاف أنواعها، والحليب الخام ومنتجاته، والبيض النيء، إضافة إلى الأطعمة المدخنة والمخللة والمجففة.

وتشمل القائمة أيضا بعض المنتجات الزراعية، إذ حذرت الدراسة من أكل البطاطس والأرز النيء وعباد الشمس، نظرا لأن الطهي الجيد يقتل البكتيريا السامة.

على الطرف الآخر، يدعي أنصار هذا النوع من الحميات أن طهي الطعام يعمل على تكسير وتدمير الإنزيمات الموجودة فيه، ويخلف بعض المواد السامة.

ويشددون على أن الطعام النيء يمتلك قيمة غذائية ومضادات أكسدة، أعلى من الطعام المطبوخ.