وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19، الذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي، ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير، الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب، عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

وقالت الصحيفة، السبت، إن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي قالوا إنها تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وقالت الصحيفة إن هذه الجسيمات الصغيرة يمكنها أن تعلق في الهواء وقتا أطول، ولذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشان المرض.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة في رد بالبريد الإلكتروني، الاثنين، على طلب رويترز للحصول على تعليق "نحن على دراية بالمقال ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

ولا يزال مدى انتقال كورونا عبر الهواء محل خلاف. ومن شأن أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر انتقال العدوى أن يؤثر على إرشاداتها الحالية بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر.