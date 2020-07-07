الحيوان المثير، الذي سبق الديناصورات والتيروصورات الطائرة، كان طوله يبلغ بالكاد 4 بوصات (10 سم)، بحسب دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة كريستيان كامرير، وهو باحث في علم الحفريات في متحف نورث كارولاينا للعلوم الطبيعية "كانت بعض هذه الأشياء حيوانات لطيفة للغاية"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأضاف كاميرر أن المخلوق الذي يبدو وكأنه ديناصور صغير بحجم اليد "من المحتمل أنه كان حيوان أليف رائع".

وأوضح أنه لم يكن هناك بشر بالطبع عندما كان كونغونافون يتجول في البرية، ويقفز برجليه الخلفيتين القويتين ويتغذى على الحشرات بأسنانه الشبيهة بالوتد.

ويعني الاسم "قاتل الحشرات الصغير"، وتعود الحفريات التي تم الكشف عنها في مدغشقر إلى 237 مليون سنة مضت.

وقال كاميرر إن العلماء يعتقدون أن المخلوق الصغير كان بالغا بسبب حلقات النمو في عظامه.