ورُصد الكوكبان من قبل علماء فلك يعملون ضمن مشروع دولي يعرف باسم "البحث الواسع عن الكواكب"، ويرمز إليه اختصارا بـWASP.

وأطلق العلماء على الكوكبين اسمي WASP-148b و WASP-148c، حيث يدوران حول نجم يشبه الشمس، ويقعان على بعد 800 سنة ضوئية، في كوكبة هرقل أو الجاثي، والواقعة في نصف الكرة السماوية الشمالي، بين كوكبتي القيثارة والإكليل الشمالي، وهي خامس أكبر الكويكبات.

وبحسب العلماء فإن الكوكبين قادرين على الشعور بجاذبية بعضهما البعض، وهو ما تم استنتاجه من خلال تسارع وتباطؤ حركتهما وفق المسافات بينهما، ليبدوا كما لو أنهما يؤديان رقصة.

وتعليقا على الاكتشاف، قال البروفيسور أندرو كولير كاميرون، من جامعة سانت أندروز: "إنها المرة الأولى التي نجد فيها زوجا من الكواكب العملاقة التي تتفاعل مع بعضها، ومن المثير رصد رقصتهم من الأرض"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وجرى رصد الكوكبين بمشاركة علماء من الجامعة البريطانية المفتوحة وجامعة ووريك، بالاستفادة من المعدات المتوفرة بمرصد روكي دي لوس موتشاتشوس في جزر الكناري، بالإضافة إلى مرصد هوت بروفانس بفرنسا.

ووفق نتائج الرصد التي نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإن حجم WASP-148b يساوي تقريبا ذلك الخاص بزحل، ويستغرق 8.8 يوما للدوران حول نجمه المضيف، في حين يقدّر حجم الكوكب الآخر WASP-148c بنصف كتلة المشتري، ويلزمه 34.5 يوما لإتمام ذات الدوران.

وبيّن الباحثون الذين رصدوا الكوكبين أنهما يتحركان في نفس المستوى على غرار كواكب مجموعتنا الشمسية.