وجاءت هذه الانتكاسة، في الوقت الذي سجلت فيه المنظمة أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 على مستوى العالم في يوم واحد للمرة الأولى.

وقالت المنظمة إن عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بلغ 53213 حالة من إجمالي عدد الإصابات المسجلة، الجمعة، في العالم وهو 212326 حالة.

وذكرت المنظمة في بيان، مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة: "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب، التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسيز في علاج مرضى كوفيد-19.

وبدأت التجارب، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتي تسمى تجارب التضامن بـ5 أنواع بحثا عن مكونات علاج محتمل لكوفيد-19، وهي "ستاندارد كير وريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير ولوبانيفير/ريتونافير وإنترفيرون".

والجمعة، قال المدير لعام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن قرابة 5500 مريض في 39 دولة حتى الآن تطوعوا لإجراء التجارب السريرية عليهم وإن النتائج المبدئية متوقعة في غضون أسبوعين.

وهناك نحو 18 لقاحا تجريبيا لكوفيد-19 جار اختبارها على البشر من بين قرابة 150 علاجا يجري تطويرها.