والمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أضافت أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة جاء في الأميركتين، في الولايات المتحدة والبرازيل تحديدا، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 130 الف إصابة مؤكدة.

وقد يختلف إحصاء المنظمة عن إحصاء منظمات أخرى بسبب التأخر في الإبلاغ رسميا من جانب الدول المعنية.

وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 527.241 شخصا في العالم منذ أعلنت الصين رسمياً ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19:00 توقيت غرينيتش السبت.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11.145.640 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5.727.400 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

منذ آخر إحصاء الجمعة 19:00 توقيت غرينيتش، سجلت 4376 وفاة و180.827 إصابة جديد، والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي البرازيل (1290) تليها المكسيك (654) ثم الهند (442).

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129.584 وفاة من أصل 2.818.588 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 790.404 أشخاص.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 63174 وفاة من أصل 1.539.081 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44198 وفاة من أصل 284900 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34854 وفاة (241419 إصابة)، وفرنسا مع 29893 وفاة (203.367 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83545 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) تعافى منها 78509 أشخاص.

وأحصت أوروبا 199.050 وفاة من أصل 2.710.595 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138.304 (2.923.905 إصابات).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 124.355 وفاة (2.806.243 إصابة)، وآسيا 37 ألف وفاة (1.432.118 إصابة) والشرق الأوسط 17472 وفاة (811.831 إصابة) وأفريقيا 10927 وفاة (451.075 إصابة) وأوقيانوسيا 133 وفاة (9882 إصابة).