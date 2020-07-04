ويرأس هذه الدراسة، التي أُعلن عنها لأول مرة في 11 يونيو، معهد "بوتانتان" للأبحاث، الذي تموله ولاية ساو باولو.

ولا يشمل الاتفاق مع "سينوفاك" التجارب فحسب، وإنما نقل التكنولوجيا لإنتاج المصل المحتمل محليا، وفق ما ذكر بيان نشر في صحيفة برازيلية رسمية.



وقال حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، في 29 يونيو، إن 9 آلاف متطوع سجلوا بالفعل أسماءهم لتجربة المصل ضد "كوفيد-19"، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح دوريا أن 12 مركز أبحاث سيجري التجارب في ست ولايات برازيلية.

وتأتي موافقة "أنفيزا" بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بالوباء، وفقا لبيانات وزارة الصحة، في ثاني أسوأ تفش بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 1290 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63174 حالة.