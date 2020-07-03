وفي توجيهات على موقعها الإلكتروني، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي.

وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال 6 ساعات للمرضى في مستشفيات الحميات.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض، بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

وكتنت العاصمة الصينية قد أغلقت عشرات المجمعات السكنية وأجرت اختبارات جماعية الشهر الماضي، بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة الفيروس.

لكن القيود رفعت الثلاثاء الماضي عن خمسة مجمعات سكنية لم تسجّل إصابات جديدة بالفيروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية فيما خففت بكين القيود المفروضة على المدينة.

وشهدت سبع مجمعات أخرى في بكين رفع إجراءات العزل، الجمعة الماضي.

وارتبطت معظم الإصابات بسوق شينفادي الذي يوفر حوالى 80% من المنتجات واللحوم الطازجة في بكين، مما أثار القلق بشأن سلامة الأغذية.