العطر الذي يأتي برائحة الفضاء يسمى "Eau de Space"، وقد تم تطويره بواسطة كيميائي يدعى ستيف بيرس، وهو مؤسس شركة "أوميغا إنغريدينتس"، وهي شركة تركز على "إنتاج نكهات ومكونات طبيعية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات".

ووفقا لما نقل موقع شبكة "سي إن إن" فقد تعاقدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مع بيرس لإنتاج تلك الرائحة عام 2008، واستغرق الأمر منه سنوات لتطويره.

الفكرة الأساسية في إنتاج العطر كانت مساعدة رواد الفضاء على التدريب قبل الانطلاق في رحلاتهم، وكانت جزءًا من خطة ناسا لمواجهة أي مفاجآت محتملة، قد يواجهها الرواد في الفضاء الخارجي.

وسبق أن وصفت بيجي ويتسون، وهي رائدة فضاء أقامت سابقا في محطة الفضاء الدولية، رائحة الفضاء بكونها تقريبا "مثل رائحة مسدس، بعد أن تطلق النار مباشرة"، وفق ما نقلت "سي إن إن".

وتابعت ويتسون: "أعتقد أنها، نوعًا ما، تشبه رائحة مرة، بالإضافة إلى كونها أقرب إلى رائحة الدخان والاحتراق".

وكشف مدير إنتاج العطر، مات ريتشموند، أنه كافح لوصف رائحة العطر مضيفًا: "يصف رواد الفضاء الرائحة بأنها مزيج من البارود وشريحة اللحم المحروق والتوت والروم".

كما كشف ريتشموند أن هدف مجموعته المقبل سيكون إطلاق عطر يسمى "رائحة القمر".