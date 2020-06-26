ووصل إجمالي الحالات في الهند إلى 490401. كما أبلغت وزارة الصحة عن 407 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15301.

وقالت الوزارة إن معدل التعافي مستمر في التحسن عند 57.43 في المئة، مضيفة أن عدد الوفيات لكل 100 ألف بلغ 1.86 مقابل المتوسط العالمي البالغ 6.24 لكل 100 ألف.

يُعتقد أن الأعداد الفعلية للعدوى والوفيات الناجمة كوفيد-19 أعلى بكثير، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.

وكان من المقرر أن تستأنف السكك الحديدية الهندية خدمات القطارات المنتظمة في 30 يونيو، لكنها قالت يوم الخميس إن الخدمات لن تستأنف بشكل كامل حتى 12 أغسطس.

وتوقفت القطارات عندما أعلنت الحكومة إغلاقها على مستوى البلاد في أواخر مارس، بينما تعمل القطارات الخاصة التي تربط المدن الرئيسية منذ منتصف مايو كجزء من تخفيف الإغلاق.

واستؤنفت الرحلات الجوية الداخلية في مسارات مختارة، لكن من المتوقع صدور قرار حكومي بإعادة تشغيل الرحلات الدولية في الشهر المقبل.

وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الناس على التقيد الصارم بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة وأغطية الوجه، قائلاً إن هذه الاحتياطات هي الخيار الوحيد المتاح حتى يتم تطوير لقاح.