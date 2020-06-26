وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا، أو حمى الضنك، أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (ازسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل "كوفيد-19".

وأوضح المعهد في بيان "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر"، لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

وبحسب الإرشادات الصحية العالمية، ينتقل فيروس كورونا في الوقت الحالي من خلال رذاذ الشخص الحامل للعدوى، ولا توجد طرق أخرى معروفة لانتشار العدوى.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من تسعة ملايين و700 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 492 ألفا، فيما تماثل خمسة ملايين و200 ألف شخص للشفاء.

ولا يوجد في الوقت الحالي أي لقاح للوقاية من عدوى كورونا، لكن التجارب السريرية بدأت في عدد من الدول، سواء لأجل تطوير اللقاح أو لإنتاج دواء يعالجُ المرض الناجم عن الفيروس.