التطبيق الذي يهدف للإبلاغ باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا، يشكل آلية تكميلية مهمة لدعم جهود وإجراءات تخفيف الحجر الصحي في المغرب، علما أنه يتوفر التطبيق في متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور".

ومن أجل تعزيز فعالية التطبيق، وبالتوازي مع إجراءات تخفيف الحجر الصحي، سيتم الشروع في المرحلة الثانية من حملة وطنية تهدف إلى احترام التدابير الوقائية.

ويساعد استعمال التطبيق في تسهيل تحديد المصابين والمخالطين لهم، مما يعين فرق وزارة الصحة على التحرك بشكل أفضل، لا سيما مع الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل التطبيق على إشعار الأشخاص الذين كانوا قرب شخص آخر تم تأكيد إصابته بـ"كوفيد 19" في الأيام التي تلت المخالطة، وذلك من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم.

وتعكف فرق وزارة الصحة المغربية على تقييم دقيق لخطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، معتمدة في ذلك على معطيات القرب ومدة الاختلاط التي تمنحها تقنية البلوتوث.

وتستند آليه عمل التطبيق على ثلاثة سيناريوهات في حال تم تحديد مخالط لشخص تأكدت إصابته إيجابيا بعدوى فيروس كورونا، وهي:

- إذا كان الخطر ضعيفا (مخالطة على بعد أكثر من متر واحد وأقل من 15 دقيقة)، فلن يتم إشعار مستعمل التطبيق.

- إذا كان الخطر متوسطا، يتلقى المستعمل رسالة نصية قصيرة تطلب منه تعزيز التدابير الوقائية ومراقبة الظهور المحتمل للأعراض.

- إذا تبين أن الخطر مرتفع، وبالإضافة لإشعار الشخص برسالة نصية قصيرة، تقوم فرق وزارة الصحة بالاتصال بهذا المخالط عبر الهاتف لدعوته لإجراء اختبار الكشف.