ووصف الرائد كريس كاسيدي اللقطات التي ظهرت على حسابه بموقع تويتر بأنها رائعة، وقال إنها تصور الكسوف الشمسي الحلقي "الذي مر بجانبنا على الجانب الأيمن أثناء تحليقنا فوق الصين هذا الصباح"

واعتبر كاسيدي أن لقطات الكسوف "طريقة جميلة جدا للاستيقاظ" في صباح الاحتفال بيوم الأب..!

ويتواجد كاسيدي مع رفاق له حاليا في محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض، حيث من المقرر أن يسير مع زميل له في الفضاء بعد أيام، لإتمام عمليات صيانة مقررة.

وشهد عدد من دول العالم، الأحد، من زاوية أخرى، واحدا من أعظم المشاهد الفلكية على الأرض وهو كسوف الشمس الحلقي الذي حجب فيه القمر ضوء الشمس أمام الأرض، وظهر كقرص أسود يتحرك عبر الشمس لتظهر كحلقة من نار.

وبحسب ما أورته مجلة الإيكونوميست، تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض في درجة الحرارة، حيث تعتم السماء لمدة الكسوف الكلي للشمس والتي تبلغ نحو دقيقة ونصف، قبل أن تعود الشمس إلى حالتها الأصلية.

وكان هذا المشهد، حتى نهايته، مرئياً في أوقات مختلفة في عدة مناطق في العالم على مدار اليوم بدءا من وسط أفريقيا مرورا بشبه الجزيرة العربية وشمال الهند وجنوب الصين وتايوان وانتهاء بجزيرة عوام في المحيط الهادئ، مما يعني أن الظاهرة بدت مرئية في عدد من مدن العالم يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليار نسمة.

وبحسب التقديرات الفلكية فإن الكسوف المقبل بالقرب من المراكز السكانية الكثيفة في الهند والصين لن يحدث قبل عام 2064.

ظاهرة الكسوف

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما يتحرك القمر في مداره الفلكي ويقع على خط واحد بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على سطح الأرض.

ورغم أن الشمس أكبر 400 مرة من القمر، إلا أنه أيضا يبعد عنها بنحو 400 مرة مقارنة ببعده عن الأرض، مما يعني أن الشمس والقمر سيظهران بنفس الحجم تقريبا في السماء.

وفي حالة الكسوف الكلي، لا يزال يمكن النظر إلى الهالة الحلقية المشرقة حول القمر، وهي عبارة عن سحابة من الغاز الساخن الذي يشكل الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

أما في حالة الكسوف الحلقي، فسيكون القمر بعيدا جدا عن الأرض لحجب ضوء الشمس تماما، ويظهر كـ"حلقة من النار" حول القمر.

ويبدو الكسوف مذهلا، وخاصة عند الكسوف الأكبر للشمس، حيث يحجب القمر ضوء الشمس ويظهر أقل من 0.2 في المئة من قرص الشمس.