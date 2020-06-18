وأكد باحثون من جامعة أدنبرة، المنافع الكبرى لممارسة الرياضة، بعدما درسوا بيانات صادرة عن 168 دولة في العالم.

وأظهرت النتائج أن ما لا يقل عن 3.9 ملايين وفاة مبكرة يتم تجنبها كل سنة في العالم، بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و74، بفضل ممارسة الرياضة.

وقام الباحثون بمقارنة البيانات الصحية الصادرة عن الدول وما توصي به منظمة الصحة العالمية لممارسة التمارين.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المتوسط في الأسبوع الواحد، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف.

وفي بريطانيا والولايات المتحدة، مثلا، تبين أن ممارسة الرياضة تساعد على حماية أرواح 26 ألفا و600 و140 ألفا و200، على التوالي.

وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة، تيسا سترين، إن التمارين الرياضية تساعد بشكل مذهل على حماية الأرواح، سواء تعلق الأمر بمن يقصدون النوادي أو حتى من يمارسون المشي في استراحة الغذاء، فالمهم هو الإقدام على الحركة.