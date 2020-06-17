وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد أعلن موقع الشركة عن وظيفة شاغرة لمهندس عمليات بحرية والذي "سيعمل كجزء من فريق من المهندسين والفنيين لتصميم وبناء منشأة تشغيلية عائمة لإطلاق المركبات الفضائية".

ولم يتضح متى تم الإعلان الوظيفي عن شاغر مهندس عمليات بحرية في الشركة، لكن إيلون ماسك أكد حقيقة هذا الإعلان في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء.

ووفقا لموقع فيوتشرزم، سيتمركز العمل الهندسي على تطوير الموانئ الفضائية في مدينة براونزفل، في ولاية تكساس الأميركية، بالقرب من موقع التجارب التابع لشركة سبيس إكس في بوكا شيا.

وأكد ماسك في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بحث الشركة عن تلك الشواغر بالقول: "سبيس إكس تبني موانئ فضائية عائمة فائقة الحجم لإطلاق مركبات إلى المريخ والقمر وللسفر بسرعة تفوق سرعة الصوت حول الأرض".

وستستخدم الموانئ الفضائية العائمة لإطلاق الصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية ستارشيب إلى القمر والمريخ.

وكان قد أعلن الملياردير الأميركي لأول مرة عن خططه لبناء موانئ فضائية عائمة العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجب أن تبعد تلك الموانئ حوالى 32 كيلومترا من اليابسة ويتم الوصول إليها من خلال الأنفاق المحفورة تحت الماء – التي ستقوم بالعمل عليها شركة حفر الأنفاق ذا بورنغ كومباني التي يمتلكها ماسك نفسه.

وكتب ماسك تغريدة على موقع تويتر في عام 2019 قائلا: "من المحتمل أن يتم إنشاء معظم الموانئ الفضائية على بعد حوالي 32 كيلومترا عن اليابسة، لضمان مستويات مقبولة من الضوضاء".

وأكد ماسك أن هذا الأمر سيكون ملائما فيما يخص الرحلات اليومية المتكررة، كما هو أيضا بالنسبة للرحلات التي ستنطلق من نقطة إلى أخرى من الأرض.

وأشار ماسك على حسابه على تويتر: "الميناء الفضائي سيكون قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل كل بضع ساعات، كما سيتم إعادة التحليق بالمركبة الفضائية ستارشيب كل 8 ساعات. فلا حاجة إلى القوارب."

وبعد نجاح شركة سبيس إكس بإطلاق صاروخ فالكون 9 الذي أرسل رواد فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن المركبة الفضائية ستارشيب ستكون لها الأولوية القصوى.

فبعد أسبوع من أول مهمة تاريخية لها في محطة الفضاء الدولية، بعث ماسك رسالة بالبريد الإلكتروني للعاملين في الشركة حث فيها موظفي سبيس إكس على تسريع وتيرة العمل على المركبة الفضائية ستارشيب بشكل كبير وفوري.

وتعتزم سبيس إكس إرسال مركبة ستارشيب مأهولة إلى المريخ، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا لأولى مهماتها نحو الكوكب الأحمر.

ويتوقع مؤسس سبيس إكس من الانتهاء من العمل على أول قاعدة فضائية لانطلاق رحلات مأهولة نحو المريخ في عام 2028.