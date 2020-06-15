فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون، حدوث طفرة في فيروس كورونا يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا.

وقال خبراء في مركز "سكريبس ريسيرتش"، إن هذا البحث ربما يفسر السبب وراء عدم تسبب تفشي الفيروس مبكرا في بعض أنحاء العالم في جعل الأنظمة الصحية هناك غير قادرة على استيعاب المرضى، بخلاف ما حدث في أماكن مثل نيويورك وإيطاليا حيث تفشى الوباء أيضا.

وأدت الطفرة المسماة "دي 614 جي" إلى زيادة عدد "النتوءات الشوكية" على سطح الفيروس، تلك التي تمنحه شكله التاجي المميز.

هذه النتوءات هي التي تسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا وإصابتها.

ويقول الباحثون إنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الطفرة الصغيرة تؤثر على شدة أعراض المصابين أو تزيد من احتمالات الوفاة.

وأظهر بحث أقدم أن فيروس كورونا المستجد يتحور ويتطور لأنه يتكيف مع مضيفيه من البشر، علما أن الطفرات تعد سمة أساسية للفيروسات بشكل عام.

وجرى تحديد طفرة "دي 614 جي" على وجه الخصوص كمصدر قلق عاجل، لأنها تبدو طفرة سائدة.