وأوضح الخبراء أن هذا الاحتمال يتراوح بين متوسط ومرتفع، ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود وعلى مدى التزام الناس بها.

وتوقع تقييم أجراه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، لكنه أشار إلى أن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.

وقالت مديرة المركز، أندريا آمون، في بيان مرفق مع التقييم"الجائحة لم تنته بعد"، وأضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد ما يزال مطلوبا للحد من انتشار المرض.

وتابعت: "من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية".

ويراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم، الأمراض والصحة العامة في الاتحاد الأوروبي ويقدم توصياته في هذا الشأن.

وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات قللت من انتقال المرض.