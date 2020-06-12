وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن هناك تواصل مستمر مع جامعة أكسفورد والمؤسسة العالمية للقاحات وهي المعنية بتوزيع وتوفير اللقاحات لجميع أنحاء العالم بصورة عادلة ومتوازنة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث من قبل مع رئيس وزراء بريطانيا ومجموعة من الرؤساء عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة ذلك الأمر.

وشدد على أن الرئيس المصري يتابع ملف أزمة كورونا على مدار الساعة ويبحث كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعقاقير وأسرة للمواطنين المحتاجين للرعاية.

وتابع: "الملف مفتوح من جميع نواحيه باهتمام الرئيس السيسي ومجلس الوزراء وكل المسؤولين لتنفيذ هذه التوجيهات حتى يجد كل المواطنين الرعاية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 39 ألفًا و726 إصابة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و26 حالة، من ضمنهم 10691 متعافيا.