وخلال مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت، قال ريان "لا نعرف ما سيكون عليه فيروس كورونا. في الوقت الراهن ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا"، مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضا.

وقال ريان "لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)".

وسبق أن راجت تقارير، لم يثبت صحتها، على إمكانية أن تؤدي حرارة الطقس إلى إضعاف فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف إنسان حول العالم منذ تفشيه في ديسمبر الماضي.