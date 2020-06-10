ووفق ما ذكر موقع "بوي جينيوس ريبورت"، فإن قمر تيتان في طريقه لمغادرة كوكب زحل، حيث بات يبتعد بأربع بوصات تقريبا من الكوكب كل عام.

ومن المعروف أن الأقمار تميل إلى الانجراف والتحرك، لكن غالبا ما تكون هذه التغييرات طفيفة وتحدث مع مرور الوقت.

وعلى سبيل المثال، فإن قمر الأرض يبتعد عن كوكبنا كل عام بنحو 1.5 بوصة، مما يعني أن مغادرته كوكب الأرض ستحتاج زمنا طويلا جدا.

إلا أن ما يحدث مع تيتان حاليا مختلف قليلا، حيث أن سرعة تحركه باتت أسرع من المعدل الاعتيادي.

وقال الباحثون إن القمر يتحرك بعيدا عن الكوكب أسرع بـ100 مرة من المعدل المعروف.

وطبق العلماء نفس معدل الانجراف في صيغة عكسية، ووجدوا أن تيتان كان في بداياته يتواجد بالقرب من زحل، أكثر مما كان يعتقد سابقا.

يشار إلى أن كوكب زحل، الذي يعتقد أن عمره يبلغ حوالى 4.6 مليار سنة، يضم 80 قمرا.