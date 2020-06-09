واعتمد البحث على صور بالأقمار الاصطناعية لأنماط حركة دخول المستشفيات والخروج منها في الصين، فضلا عن بيانات محركات البحث، واستنتج أن المرض ربما ظهر في أغسطس، لا في ديسمبر، من العام الماضي.

واستخدم البحث صورا بالأقمار الاصطناعية لأماكن توقف السيارات في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019، ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.

ويقول البحث: "زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان سبقت البداية الموثقة للجائحة في ديسمبر 2019".

وأضاف: "تؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين، وكان منتشرا بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان".

ويُظهر البحث زيادة كبيرة في شغل أماكن صف السيارات أمام المستشفيات في أغسطس 2019.

وقال البحث: "في أغسطس رصدنا زيادة فريدة من نوعها في بيانات البحث عن الإسهال لم ترصد في مواسم الإنفلونزا السابقة أو تضاهي بيانات البحث عن السعال".

وردا على سؤال عن البحث، رفضت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نتائج البحث في إفادة صحفية مقتضبة، الثلاثاء.

وقالت: "أعتقد أنه من السخيف، من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى ملاحظات سطحية مثل الازدحام المروري".