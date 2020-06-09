وأوضح العلماء أن عمر تلك الأحافير يقدر بنحو 425 مليون عام، في اكتشاف يلقي الضوء على تطور الحشرات والنباتات الذي ربما حدث بسرعة أكبر مما يعتقد بعض الخبراء، وفقا للنتائج التي نشرت في صحيفة "هيستوريكال بيولوجي".

وقال مايكل بروكفيلد، الباحث المشارك من كلية "جاكسون" لعلوم الأرض بجامعة "يو تي أوستن"، إن الحشرات أحدثت "قفزة كبيرة" فيما يتعلق بالتطور، وفقا لتصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وتابع: "يبدو أن هناك تطورا سريعا من الوديان الجبلية، وصولا إلى الأراضي المنخفضة، ثم إلى جميع أنحاء العالم بعد ذلك".

وقال بروكفيلد إنه "قد تكون هناك حفريات أقدم من الحشرات والنباتات لكن لم يتم العثور عليها بعد".

وكانت إسكتلندا مسرحا لكشوف أحفورية أخرى، حيث اكتشف خبراء مؤخرا على سبيل المثال "أرض الديناصور" على جزيرة سكاي قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وفي عام 2018، أعلن علماء الحفريات أيضا عن اكتشاف بصمة ديناصور نادرة للغاية، عمرها 170 مليون عام في إسكتلندا.