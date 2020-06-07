وذكرت الوزير المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" تم وضعه ضمن بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا من أول يوم.

وقالت: "وضعناه في العلاج من أول يوم، وكل الحالات التي عولجت به تماثلت للشفاء بشكل كبير، وحقق نتائج في مصر هائلة".

وأضافت "لما ظهرت بعض الأوراق البحثية تطالب بعدم استخدامه أصرينا على استخدامه لأننا عندنا أدلة وتقارير علمية بحثية تتحدث عن أهميته. والأوراق البحثية التي انتقدته تراجعت وتحدثت عن أهميته".

يذكر أن دراسة طبية عدة أفادت بأن دواء الملاريا الذي روج له الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كعلاج لمرض كوفيد-19 غير فعال في الوقاية من العدوى لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وتابعت بأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشدت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1198 حالة وفاة.