ووفق ما ذكر موقع "نيوز ويك"، فإن خسوف القمر لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا، لذلك يكتمل بدر القمر لشهر شوال في 5 يونيو، وهو البدر المعروف من جانب بعض القبائل الأمريكية باسم "قمر الفراولة".

ويطلق على البدر هذا الاسم كونه يشير إلى هذا الوقت من العام الذي تُجمع فيه ثمار الفراولة.

وسترافق بدر الفراولة ظاهرة "خسوف شبه ظلي"، التي تحدث عندما يمر القمر في شبه ظل الأرض. وفي هذه الحالة يصبح القمر داكنا قليلا وقد لا يُلاحظه الكثير من الناس.

وسيُرى هذا الخسوف في معظم أنحاء أوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا والمحيط الهندي وأستراليا وجزء من أميركا الجنوبية.

وحسب ما ذكر المصدر، فإن مراحل الخسوف ستبدأ في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. وستكون ذروته في حدود السابعة والنصف.

ومن المتوقع أن يستمر الحدث لمدة 3 ساعات و20 دقيقة تقريبا.