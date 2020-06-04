وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، قال بيل غيتس إن جائحة "كوفيد-19" ما زالت تضرب في الوقت الحاضر وبشدة دولا في أميركا الجنوبية والوسطى وروسيا، مشيرا إلى أنه تم رصد بعض البؤر الساخنة في القارة السمراء مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

وأضاف: "على الرغم من أن أعداد الإصابات بـفيروس كورونا المستجد متدنية في أفريقيا في الوقت الحالي، إلا أنها مرشحة للارتفاع".

وردا على سؤال حول تخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من الدول، أكد الملياردير الأميركي أن الدول التي انخفضت فيها أعداد الإصابات بكوفيد-19؛ كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، ستكون قادرة على استئناف حياة شبه طبيعية، نظرا لأنها تملك القدرة على رصد الحالات القليلة التي تستجد.

لكنه استطرد قائلا إن حالة السأم التي أصابت الناس في الدول الأخرى نتيجة طول فترة الإغلاق، سيكونون عرضة لتزايد الإصابات.

وتابع قائلا: "الإغلاق بحد ذاته يسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ويجعلنا نشعر بحاجة مُلحة للقاح. ومن الصعب جدا اتخاذ قرار بفتح الاقتصاد والمخاطرة بإصابة المزيد بالمرض والعكس صحيح. فالقرار صعب ومؤلم في الحالتين".

ولفت غيتس، خلال المقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو الكفيل بتمكين عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية واستئناف تنظيم الفعاليات الرياضية مثل الأولمبياد وغيرها، مشيرا إلى أننا سنبقى حبيسين في عالم صعب وقاس في ظل عدم التوصل إلى لقاح.